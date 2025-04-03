Росгвардейцы организовали для школьников экскурсию в парке «Патриот»

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Экскурсию по «Дороге памяти», расположенной на территории парка «Патриот», организовали для школьников сотрудники и ветераны Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.
«Экскурсия началась с экспозиций, воссоздающих атмосферу предвоенного времени. Затем ребята узнали о ходе военных действий, ключевых битвах и о людях, которые сражались за нашу страну. Особый интерес у школьников вызвали залы с видеохроникой военных лет и артефактами», — говорится в сообщении.Завершилась экскурсия в голографическом зале, где реальные экспонаты соседствуют с виртуальными. А в конце мероприятия ребята сфотографировались на фоне главного храма Вооружённых Сил России.
Парк «Патриот» находится в Одинцовском городском округе, на 55-м километре Минского шоссе.
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