Третьеклассникам красногорской школы рассказали о работе водопровода

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Сотрудники АО «Водоканал» провели для учеников третьего класса красногорской школы № 17 экскурсию, посвящённую работе системы водоснабжения. Она была организована в формате урока об окружающем мире, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
«Водоканал обслуживает 111 скважин, а также более 500 км водопроводных и канализационных сетей. Детям наглядно продемонстрировали весь путь, который проходит вода от источника до их дома. Им максимально подробно и понятно рассказали, как вода добывается, очищается и путешествует по трубопроводам», – отметили в пресс-службе.Школьники также заинтересовались канализацией. Специалисты заверили, что и сточные воды проходят очистку. На водоканале все автоматизировано. На больших экранах можно видеть, как работают каждая скважина и каждый насос.
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Как отметили организаторы экскурсии, одной из главных целей было развеять мифы о происхождении воды. Как оказалось, многие дети считают, что вода поступает прямо из реки или моря.
В ведомстве добавили, что интерактивный урок об окружающем мире произвёл на третьеклассников неизгладимое впечатление. Он оказался намного эффективнее, чем теоретические занятия.
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Лора Луганская