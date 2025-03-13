Каширское предприятие «Гофрон» посетили с экскурсией школьники

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Школьники, принимающие участники в проекте ранней профориентации «Билет в будущее», посетили предприятие «Гофрон» в Кашире, производящее картонные изделия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Представители предприятия рассказали ребятам, как налажено производство, какие технологии здесь применяются, а также каковы требования к сотрудникам различных специальностей», — говорится в сообщении.Школьникам провели экскурсию по цехам, так что они смогли увидеть весь путь создания картонной упаковки — от подготовки сырья до отгрузки готового товара.
Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» ориентирован на школьников шестых-одиннадцатых классов. Он позволяет ребятам узнать из первых рук о различных профессиях и сделать свой выбор.
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