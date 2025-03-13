Каширское предприятие «Гофрон» посетили с экскурсией школьники

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области приняли участие в агрофоруме «Своё», который был организован АО «Россельхозбанк» - «Центр розничного и малого бизнеса» в сотрудничестве с РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева. Форум был посвящён поддержке предпринимателей и предприятий агропромышленного комплекса Подмосковья.