Российско-китайский форум «АмурЭкспо» пройдет в Благовещенске и Хэйхэ

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
С 23 по 25 мая в Благовещенске (ДФО) и китайском городе Хэйхэ состоится российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо» — выездная площадка Восточного экономического форума. Мероприятие нацелено на развитие всестороннего сотрудничества России, Китая, Беларуси и других стран, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Организаторами форума выступают правительство Амурской области и Фонд Росконгресс при поддержке МИД России, Минвостокразвития, Минсельхоза, Минэнерго, Минпромторга, Минстроя и других ведомств.
Деловая программа охватит темы международной торговли, интеграции в рамках БРИКС и ШОС, креативных индустрий, агропереработки, энергетики, инфраструктуры, финансов, туризма и культуры. Для гостей подготовлена обширная культурная и спортивная часть.
В Минсельхозпроде Московской области уточнили, что получить подробную информацию об участии можно на официальном сайте форума или по телефонам оргкомитета: 8 (800) 511-22-51, 8 (4162) 39-20-57, +7 (914) 550-33-17, +7 (914) 045-20-96.
Для подмосковных экспортеров продукции АПК актуальные данные о международных мероприятиях размещаются в Telegram-чате министерства.
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Деловая программа охватит темы международной торговли, интеграции в рамках БРИКС и ШОС, креативных индустрий, агропереработки, энергетики, инфраструктуры, финансов, туризма и культуры. Для гостей подготовлена обширная культурная и спортивная часть.
В Минсельхозпроде Московской области уточнили, что получить подробную информацию об участии можно на официальном сайте форума или по телефонам оргкомитета: 8 (800) 511-22-51, 8 (4162) 39-20-57, +7 (914) 550-33-17, +7 (914) 045-20-96.
Для подмосковных экспортеров продукции АПК актуальные данные о международных мероприятиях размещаются в Telegram-чате министерства.
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Дайана Хусинова