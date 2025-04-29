Российско-китайский форум «АмурЭкспо» пройдет в Благовещенске и Хэйхэ

С 23 по 25 мая в Благовещенске (ДФО) и китайском городе Хэйхэ состоится российско-китайский экономический форум «АмурЭкспо» — выездная площадка Восточного экономического форума. Мероприятие нацелено на развитие всестороннего сотрудничества России, Китая, Беларуси и других стран, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.