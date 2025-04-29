Синхронисты Подмосковья завоевали семь медалей на чемпионате России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по синхронному плаванию, такой результат обеспечил подмосковной сборной третье место в общекомандном зачёте турнира, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Подмосковные синхронисты стали лучшими в дисциплинах «Группа» и «Соло — техническая программа». Серебряные медали они завоевали в дисциплинах «Дуэт — произвольная программа» и «Акробатическая группа». А на третью ступень пьедестала почёта поднялись по итогам соревнований в дисциплинах «Дуэт», «Дуэт — смешанный — произвольная программа» и «Соло», — говорится в сообщении.Чемпионат России по синхронному плаванию проходил с 23 по 26 апреля в Екатеринбурге, участие в турнире приняли свыше 300 спортсменов из 18 российских регионов.
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