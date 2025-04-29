Опубликован график работы общественного транспорта Подмосковья на праздниках

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В период майских праздников общественный транспорт Московской области будет работать по особому графику, об этом рассказали в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Автобусы с 1 по 4 мая и с 8 по 12 мая будут работать по расписанию субботы. Всего на подмосковные маршруты в это время выйдут свыше 6,5 тыс. автобусов, из которых 4,6 тыс. — компании-перевозчика «Мострансавто», — говорится в сообщении.Электрички 30 апреля и 7 мая будут работать по расписанию пятницы, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — по расписанию субботы, а 4 и 11 мая — по расписанию воскресенья. Кроме того, ЦППК назначила на период майских праздников 60 дополнительных экспрессов.
В областном Минтрансе добавили, что на всех объектах транспортной инфраструктуры будут усилены меры безопасности, а с водителями автобусов проведут дополнительный инструктаж пассажироперевозкам и правилам дорожного движения.
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Лев Каштанов