Россиян пригласили присоединиться к программе молодёжного предпринимательства
В России реализуется Всероссийская программа по развитию молодёжного предпринимательства. Один из её ключевых проектов – обучающая программа для молодых предпринимателей «Предпринимай», сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
«Проект реализуется в онлайн формате до 31 декабря 2025 года. Он направлен на повышение уровня деловых компетенций молодых предпринимателей и молодёжи, заинтересованной в запуске и развитии собственного дела. Возраст участников – от 14 до 35 лет. Программа даёт участникам возможность практико-ориентированного обучения в сопровождении опытных предпринимателей для получения предпринимательских компетенций и формирования индивидуального плана развития деловой деятельности», – говорится в сообщении.Проект включает 10 образовательных модулей по ключевым темам развития предпринимательской деятельности от правовых основ и финансового учёта в бизнесе до масштабирования и выхода на международные рынки.
Кандидатам необходимо до 15 сентября пройти регистрацию на ИТ-платформе а также подать заявку на участие в личном кабинете в разделе «События».
Программу реализует Росмолодёжь вместе с подведомственным федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр содействия молодым специалистам».