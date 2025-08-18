Россиян пригласили присоединиться к программе молодёжного предпринимательства

18 августа 2025, 16:33

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

В России реализуется Всероссийская программа по развитию молодёжного предпринимательства. Один из её ключевых проектов – обучающая программа для молодых предпринимателей «Предпринимай», сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.







«Проект реализуется в онлайн формате до 31 декабря 2025 года. Он направлен на повышение уровня деловых компетенций молодых предпринимателей и молодёжи, заинтересованной в запуске и развитии собственного дела. Возраст участников – от 14 до 35 лет. Программа даёт участникам возможность практико-ориентированного обучения в сопровождении опытных предпринимателей для получения предпринимательских компетенций и формирования индивидуального плана развития деловой деятельности», – говорится в сообщении.