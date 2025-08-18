В России проводят онлайн-опрос по образовательным путешествиям для школьников

18 августа 2025, 15:53

Фото: пресс-служба АСИ

Агентство стратегических инициатив запустило всероссийский онлайн-опрос по изучению интересов, потребностей и барьеров, связанных с образовательными путешествиями для школьников в России. Цель – сделать подобные поездки полезными, доступными и интересными для школьников, учителей и родителей, сообщили в пресс-службе АСИ.





Принять участие в опросе можно по ссылке. Заполнение анкеты займёт не более 10 минут.



«Опрос продлится до 1 сентября 2025 года. Он охватывает две целевые группы: подростков 14-18 лет и взрослых – родителей, педагогов, представителей туристической отрасли. Им предлагают оценить востребованность образовательного туризма, определить, какие условия делают такие поездки привлекательными, отметить возможные затруднения при их организации. Для подростков анкета направлена на выяснение их интереса к образовательным поездкам и факторов, которые делают путешествие для них значимым и содержательным», – добавили в пресс-службе.