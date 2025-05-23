«Рота-Агро» запускает портал для студентов и создает агротехнологический класс

С 22 по 23 мая в Монголии проходит многоотраслевая деловая миссия, в которой участвуют 40 российских компаний, включая представителей Подмосковья. В экспозиции отечественных экспортеров, объединённых под брендом «Made in Russia», представлена продукция различных отраслей, в том числе агропромышленного комплекса, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.