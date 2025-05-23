«Рота-Агро» запускает портал для студентов и создает агротехнологический класс

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Ленинском округе крупнейший региональный производитель молока и премиальных сыров «Рота-Агро» запустил новый портал для студентов и выпускников аграрных вузов. На платформе молодые специалисты смогут найти информацию о стажировках, практиках и возможностях трудоустройства в ведущие компании группы «Рота», сообщат Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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Дайана Хусинова