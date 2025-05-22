Жители Московской области купили более 8,6 тысяч тонн рыбы за четыре месяца

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Рыба остаётся неотъемлемой частью сбалансированного рациона благодаря высокому содержанию белка, витаминов и микроэлементов. Она является источником омега-3 жирных кислот, благотворно влияющих на сердечно-сосудистую систему, фосфора — необходимого для здоровья костей и зубов, йода — для правильного функционирования щитовидной железы, а также витаминов D и B12, селена, цинка и железа.
В Подмосковье контроль качества рыбы, реализуемой на рынках и ярмарках, осуществляют специалисты Государственной ветеринарной службы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия региона.
С начала текущего года ими отобрано более 4,3 тысячи проб и проведено свыше 5,7 тысячи исследований, включая оценку органолептических характеристик и проверку на наличие паразитов. На прилавках магазинов области представлено большое разнообразие рыбной продукции.
По данным регионального Минсельхозпрода, за первые четыре месяца года жители Подмосковья приобрели порядка 8,6 тысячи тонн свежей и мороженой рыбы — в среднем около 72 тонн ежедневно. Кроме того, за этот период реализовано более 2,1 тысячи тонн рыбных консервов и 2,3 тысячи тонн сельди.
Производством рыбы в регионе занимаются местные хозяйства, предлагая широкий ассортимент — от карася и карпа до форели и осетра. За последний квартал ими выпущено свыше 3,7 тысячи тонн продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы, что составляет почти 34% от общего объёма аналогичной продукции в Центральном федеральном округе.
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С начала текущего года ими отобрано более 4,3 тысячи проб и проведено свыше 5,7 тысячи исследований, включая оценку органолептических характеристик и проверку на наличие паразитов. На прилавках магазинов области представлено большое разнообразие рыбной продукции.
По данным регионального Минсельхозпрода, за первые четыре месяца года жители Подмосковья приобрели порядка 8,6 тысячи тонн свежей и мороженой рыбы — в среднем около 72 тонн ежедневно. Кроме того, за этот период реализовано более 2,1 тысячи тонн рыбных консервов и 2,3 тысячи тонн сельди.
Производством рыбы в регионе занимаются местные хозяйства, предлагая широкий ассортимент — от карася и карпа до форели и осетра. За последний квартал ими выпущено свыше 3,7 тысячи тонн продукции из свежей, охлажденной и мороженой рыбы, что составляет почти 34% от общего объёма аналогичной продукции в Центральном федеральном округе.
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Дайана Хусинова