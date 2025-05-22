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Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с дикой лисой

Фото: iStock / flownaksala

Фото: iStock / flownaksala

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Дикие лисицы представляют угрозу для людей и домашних животных, так как переносят бешенство. Увидев этого дикого зверя, нужно соблюдать осторожности, предупредили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Бешенство – смертельно опасный вирус, поражающий нервную систему. Заражённая лиса может вести себя агрессивно или, напротив, проявлять нехарактерное дружелюбие. Поэтому держитесь от неё на безопасном расстоянии – не менее 10 м. Не кормите и не трогайте лису. Даже если животное кажется безобидным, оно может быть заражено. Не убегайте, так как резкие движения провоцируют нападение. Отходите медленно, не поворачиваясь к зверю спиной», – сказали в ведомстве.
Увидев лесу, следует сообщить об этом по номеру 112, обозначив локацию. Диспетчеры свяжутся с компетентными госорганами, которые примут меры.

В случае отстрела опасного животного Госветслужба исследует биоматериал на инфекционное заболевание. Если бешенство подтвердится, будут приняты меры по контролю за распространением инфекции, введён карантин на неблагополучных территориях.

В министерстве напомнили, что в местах обитания диких животных специалисты раскладывают оральную вакцину. Это помогает сдерживать распространение вируса. Заметив такую приманку во время прогулки по лесу, трогать её и не нужно. Нельзя также подпускать к ней домашних животных.

По данным регионального Минсельхозпрода, в прошлом году в Московской области зафиксировали 14 случаев заболевания.

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В Подмосковье проведут более 4 тыс. мероприятий проекта «Лето в библиотеке»
22 мая 2025, 21:26

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Во всех подмосковных муниципалитетах с 1 июня по 30 августа будут проводиться мероприятия проекта «Лето в библиотеке». В нём примут участие более 500 летних читальных залов под открытым небом, организованных в парках и скверах, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Библиотеки Подмосковья вместе с летними школьными лагерями и творческими лагерями при культурно-досуговых учреждениях региона запланировали для читателей мастер-классы и творческие конкурсы, турниры по настольным играм, представления, лекции и выставки книжных новинок. Всего будет проведено более 4 тыс. мероприятий. На открытых площадках будут выдавать книги, проводить мастер-классы, конкурсы, концерты, встречи с писателями и многое другое», – рассказали в министерстве.
Как напомнили в министерстве, проект «Лето в библиотеке» ежегодно реализуется с 2022-го совместно с Московской губернской библиотекой.

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Региональную поддержку в 2025 году получат 2,5 тыс. малых и средних предприятий
22 мая 2025, 21:13

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На поддержку малого и среднего бизнеса в Московской области в этом году выделено более 9 млрд рублей. Таким данными на правительственном часе в Мособлдуме поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Суммарный объём поддержки, который в 2025 году смогут получить подмосковные субъекты МСП, превысит 9 млрд рублей. Это как прямая финансовая поддержка, – например, в виде льготных займов, так и косвенная, – например, поручительства регионального гарантийного фонда, которые позволят предприятиям привлечь финансирование. Получателями поддержки станут около 2,5 тыс. малых и средних предприятий региона», – рассказала Зиновьева.

Как напомнили в министерстве, в рамках региональной поддержки МСП в этом году доступны программы субсидирования, микрозаймы, поручительства и льготные кредиты.

Узнать о поддержке бизнеса можно на Инвестиционном портале Московской области.

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Единый госэкзамен в этом году сдадут более 39 тыс. подмосковных выпускников
22 мая 2025, 20:58

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области 23 мая начнётся основной период проведения Единого госэкзамена. Кампания продлится до 11 июня, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
«В этом году ЕГЭ сдадут более 35,5 выпускников 11 классов и 4264 выпускника прошлых лет. Всего участие в экзаменах примут более 39 тыс. человек, что на 2 тыс. больше прошлогоднего показателя. В регионе организовано 256 пунктов проведения экзаменов, все они размещены на базе школ», – рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
В числе первых испытаний будут история, химия и литература. Как отметили в ведомстве, всё больше выпускников делают выбор в пользу инженерных, медицинских и IT-специальностей и сдают соответствующие предметы.
«В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в этом году введён новый показатель, отражающий долю выпускников, выбравших единый государственный экзамен по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике. Мы уже фиксируем положительную динамику - интерес школьников к этим дисциплинам растёт. Например, по сравнению с прошлым годом участников, выбравших химию, увеличилось на 33%», – поделилась статистикой Пильдес.
Одна из особенностей кампании этого года – участие родителей выпускников в качестве общественных наблюдателей. В пунктах сдачи будут работать более 1 тыс. представителей родительского сообщества.

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Мошенники начали атаковать учащихся под предлогом доступа к электронному журналу
22 мая 2025, 20:35

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Кибермошенники активизировали атаки на школьников и студентов. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Аферисты звонят ученикам, представляясь сотрудниками образовательных учреждений, и под предлогом подтверждения номера телефона для доступа к электронному журналу просят назвать код из СМС. На деле этот код даёт злоумышленникам прямой доступ к аккаунту жертвы на портале госуслуг.
«Чтобы ввести жертву в состояние паники, мошенники всегда используют манипуляции. Они торопят жертву, не оставляя ни минуты для обдумывания происходящей ситуации. Чтобы звучать авторитетно, они используют в своей речи сложную терминологию и официальные формулировки. Нередки случаи, когда они подменяют номера телефонов в специальных программах, чтобы повысить доверие жертвы. Если жертва все же задаёт вопросы о вышестоящем руководстве или организации, мошенники отказываются предоставлять контакты для проверки информации», – пояснили в ГУРБ.
Там отметили, что все эти факторы должны насторожить, а ключевая фраза «код из СМС» должна стать решающей для того, чтобы немедленно завершить разговор. Иначе аферисты получат доступ к личной информации на «Госуслугах» и смогут использовать ее в своих целях.

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Ступинские хирурги спасли жизнь пациента с тяжёлым инсультом
22 мая 2025, 20:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Ступинской клинической больницы помогли пожилому пациенту с тяжёлым инсультом. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар на санитарной авиации доставили 75-летнего жителя Домодедова с острой окклюзией внутренней сонной артерии головного мозга.
«Врачи провели тромбоаспирацию и тромбэкстракцию, выполнили ангиографию и стентирование артерии. Это сохранило пациенту жизнь и минимизировало последствия инсульта. Благодаря слаженной работе мужчина был спасён и уже через неделю после операции выписался с минимальным неврологическим дефицитом. Теперь его ждёт реабилитация», – сообщил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Пётр Золотарёв.
Как отметили в министерстве, высокотехнологичная медицинская помощь в Ступинской клинической больнице позволяет получать качественное лечение жителям не только города Ступино, но и ближайших городов. Такие операции существенно увеличивают шансы на восстановление после инсульта и сокращает реабилитационный период у пожилых пациентов.

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