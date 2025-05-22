Жителям Подмосковья рассказали, что делать при встрече с дикой лисой

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Дикие лисицы представляют угрозу для людей и домашних животных, так как переносят бешенство. Увидев этого дикого зверя, нужно соблюдать осторожности, предупредили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Бешенство – смертельно опасный вирус, поражающий нервную систему. Заражённая лиса может вести себя агрессивно или, напротив, проявлять нехарактерное дружелюбие. Поэтому держитесь от неё на безопасном расстоянии – не менее 10 м. Не кормите и не трогайте лису. Даже если животное кажется безобидным, оно может быть заражено. Не убегайте, так как резкие движения провоцируют нападение. Отходите медленно, не поворачиваясь к зверю спиной», – сказали в ведомстве.Увидев лесу, следует сообщить об этом по номеру 112, обозначив локацию. Диспетчеры свяжутся с компетентными госорганами, которые примут меры.
В случае отстрела опасного животного Госветслужба исследует биоматериал на инфекционное заболевание. Если бешенство подтвердится, будут приняты меры по контролю за распространением инфекции, введён карантин на неблагополучных территориях.
В министерстве напомнили, что в местах обитания диких животных специалисты раскладывают оральную вакцину. Это помогает сдерживать распространение вируса. Заметив такую приманку во время прогулки по лесу, трогать её и не нужно. Нельзя также подпускать к ней домашних животных.
По данным регионального Минсельхозпрода, в прошлом году в Московской области зафиксировали 14 случаев заболевания.
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Лора Луганская