С 2026 года в Подмосковье повысят прожиточный минимум на 5%
С 1 января 2026 года в Подмосковье прожиточный минимум вырастет на 5%. Его размер составит: на душу населения — 20 286 рублей, для трудоспособных граждан — 22 112 рублей, для пенсионеров — 17 446 рублей, для детей — 19 677 рублей, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Министр социального развития региона Андрей Кирюхин отметил, что повышение прожиточного минимума приведёт к увеличению социальных выплат и пособий.
«Увеличение прожиточного минимума способстует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие. В нашем регионе более 690 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума», — пояснил он.Одной из наиболее востребованных мер поддержки остаётся единое пособие на ребёнка. Его получают семьи с низким уровнем дохода, а также беременные женщины, вставшие на учёт до 12 недель. Размер выплаты зависит от уровня нуждаемости и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребёнка. В 2026 году это будет 9 838, 14 758 и 19 677 рублей соответственно.
Также с повышением прожиточного минимума увеличится региональная социальная доплата к пенсии — она доведёт доход пожилых граждан до 17 446 рублей. Кроме того, в 2026 году будет проиндексировано пособие на детей-сирот в приёмных семьях — его размер составит 19 677 рублей, что соответствует прожиточному минимуму на ребёнка.
В министерстве напомнили, что прожиточный минимум используется как критерий при назначении большинства социальных выплат и мер поддержки населения.