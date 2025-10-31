С 2026 года в Подмосковье повысят прожиточный минимум на 5%

31 октября 2025, 16:34

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

С 1 января 2026 года в Подмосковье прожиточный минимум вырастет на 5%. Его размер составит: на душу населения — 20 286 рублей, для трудоспособных граждан — 22 112 рублей, для пенсионеров — 17 446 рублей, для детей — 19 677 рублей, сообщает Министерство социального развития Московской области.





Министр социального развития региона Андрей Кирюхин отметил, что повышение прожиточного минимума приведёт к увеличению социальных выплат и пособий.



«Увеличение прожиточного минимума способстует увеличению размера выплат и пособий, таких как: единое пособие на детей, соцпомощь, доплата к пенсии и многие другие. В нашем регионе более 690 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума», — пояснил он.