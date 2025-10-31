Библиотеки Подмосковья подготовили программы ко Дню народного единства
С 31 октября по 6 ноября библиотеки Московской области проводят праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Гостей ждут концерты, тематические выставки, викторины, исторические презентации и квесты. В этих событиях примут участие около 10 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В Одинцово библиотека № 1 «Библиотечно-информационный и методический центр» представит концертную программу «Когда мы едины, мы непобедимы!», подготовленную совместно с бард-клубом «Аккорд».
Библиотека семейного чтения городского округа Дубна проведёт тематическую встречу «Сила России — в единстве народов», посвящённую истории страны и её культурным традициям. Завершится мероприятие викториной о народах России.
2 ноября в Красногорске, в ДК «Подмосковье», состоится форум национального единства «Подмосковье многонациональное». В нём примут участие представители центра национальных культур Дубны, подготовившие три выставки.
4 ноября в Центральной библиотеке города Видное пройдёт концерт «Наш дом — Россия». 5 ноября в библиотеке ДК «Молодёжный» (ЗАТО Молодёжный) организуют квест-игру «Когда мы едины, мы непобедимы».
6 ноября в Мытищах, в библиотеке имени Д. Б. Кедрина, состоится праздничный концерт ансамбля народной песни «Родные напевы».
Подробная информация о мероприятиях доступна в приложении «МОё Подмосковье. Библиотеки».
