Библиотеки Подмосковья подготовили программы ко Дню народного единства

31 октября 2025, 16:05

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

С 31 октября по 6 ноября библиотеки Московской области проводят праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Гостей ждут концерты, тематические выставки, викторины, исторические презентации и квесты. В этих событиях примут участие около 10 тысяч человек, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





