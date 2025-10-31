Делегация Подмосковья отправится на Международный архитектурный фестиваль
В выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве 4-6 ноября состоится XXXIII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество». Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Этот фестиваль – одно из главных событий в области архитектуры для профессионального сообщества. В выставочном пространстве представят и экспозицию Московской области. Стенд региона посвятят архитектурному наследию. Основная тема экспозиции Подмосковья – «Бесценное ожерелье исторических поселений Московской области».
«Уникальные памятники истории, архитектуры, ландшафтного дизайна способны стать точками притяжения турпотока, помочь раскрыть экономический потенциал территорий. В рамках деловой программы состоятся два мероприятия, которые организует Комитет по архитектуре и градостроительству региона», – отметили организаторы.5 ноября пройдёт круглый стол «Стандарты развития территорий индивидуальной жилой застройки в Московской области», а 6 ноября – круглый стол на тему «Подмосковное ожерелье исторических поселений – туристический потенциал региона». В мероприятии будут участвовать главный архитектор региона Александра Кузьмина, министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, начальник Мособлнаследия Московской области Юрий Гриднев и руководители территориальных управлений Мособлархитектуры.
Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 4 ноября в полдень.
Форум пройдёт по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, 4, ВК «Гостиный двор». Все подробности его проведения можно найти на сайте.