Делегация Подмосковья отправится на Международный архитектурный фестиваль

31 октября 2025, 16:20

оригинал Фото: сайт zodchestvo.com

В выставочном комплексе «Гостиный двор» в Москве 4-6 ноября состоится XXXIII Международный архитектурный фестиваль «Зодчество». Об этом сообщили организаторы мероприятия.





Этот фестиваль – одно из главных событий в области архитектуры для профессионального сообщества. В выставочном пространстве представят и экспозицию Московской области. Стенд региона посвятят архитектурному наследию. Основная тема экспозиции Подмосковья – «Бесценное ожерелье исторических поселений Московской области».

«Уникальные памятники истории, архитектуры, ландшафтного дизайна способны стать точками притяжения турпотока, помочь раскрыть экономический потенциал территорий. В рамках деловой программы состоятся два мероприятия, которые организует Комитет по архитектуре и градостроительству региона», – отметили организаторы.