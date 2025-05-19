Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С 26 мая изменится схема прохода к пригородным поездам на Ярославском вокзале. Теперь, чтобы попасть к путям 1А–3, нужно будет воспользоваться досмотровыми зонами в здании вокзала, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Пути 1А–3 предназначены для дальних поездов, а пригородные составы отправляются с них обычно в вечернее время. Изменения в схеме прохода связаны с требованиями Федерального закона «О транспортной безопасности».
Новую схему прохода разместят на информационных плакатах. Кроме того, объявления о нововведениях прозвучат по громкой связи на вокзале и в электричках.
Для тех, кто пользуется пригородными поездами с других платформ, схема прохода останется прежней. Выход с платформ также будет осуществляться без изменений.
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