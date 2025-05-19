Посетителей МФЦ Московской области информируют о правилах безопасной мобильности

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
С начала месяца инспекторы ГИБДД проводят в подмосковных МФЦ профилактические беседы с посетителями и сотрудниками центра о правильном использовании средств индивидуальной мобильности, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Автоинспекторы уже побывали в офисах «Мои документы» в Рузе, Балашихе, Чехове, Серпухове и Дубне и провели разъяснительные беседы с посетителями о дополнительных мерах безопасности при езде на велосипедах, мотоциклах, электросамокатах и других современных средствах передвижения. Они напомнили о правилах дорожного движения и важности соблюдения безопасности при управлении этими средствами.
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