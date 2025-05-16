В 700 тыс. подмосковных квартир провели обслуживание газового оборудования

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Техническое обслуживание газового оборудования с начала года провели более чем в 700 тысячах подмосковных квартир. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Сотрудники Мособлгаза с начала текущего года выполнили работы в 719 тысячах газифицированных квартирах региона. Специалисты проверяют герметичность соединений и отключающих устройств; регулируют процесс сжигания газа в разных режимах работы; контролируют давление газа», – пояснили в ведомстве.Во время проверок с жителями проводят инструктаж, рассказывая о правилах пользования газовым оборудованием. Отдельное внимание – предотвращению взрывов газа и пожаров.
Помимо этого, жильцам напоминают, что уклонение от проверок и недопуск сотрудников для их проведения могут угрожать безопасности жителей всего дома.
Узнать о планах по газовому техобслуживанию многоквартирных домов региона можно на сайте.
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Лора Луганская