С долголетами Подольска провели беседу о значении и традициях Пасхи
Встречу с настоятелем Спасского храма деревни Никулино иереем Антонием Самоделкиным организовали для участников программы «Активное долголетие» из городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось 31 марта. Участники встречи узнали об истоках празднования Пасхи, религиозных традициях и народных обычаях, о значении Великого поста и пр.
«Специально пришли, чтобы послушать отца Антония. На прошлой встрече с ним получили столько светлых впечатлений! Его рассказы очень понятные и доступные», — сказали участники мероприятия.Священник также напомнил собравшимся, что уныние является одним из смертных грехов, и подчеркнул, что благодаря «Активному долголетию» у пожилых людей есть возможность узнавать новое, общаться и не закрываться от жизни.