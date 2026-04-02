С долголетами Подольска провели беседу о значении и традициях Пасхи

02 апреля 2026, 11:35

оригинал Антоний Самоделкин (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Встречу с настоятелем Спасского храма деревни Никулино иереем Антонием Самоделкиным организовали для участников программы «Активное долголетие» из городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие состоялось 31 марта. Участники встречи узнали об истоках празднования Пасхи, религиозных традициях и народных обычаях, о значении Великого поста и пр.





«Специально пришли, чтобы послушать отца Антония. На прошлой встрече с ним получили столько светлых впечатлений! Его рассказы очень понятные и доступные», — сказали участники мероприятия.