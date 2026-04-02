В Подмосковье 175 курильщиков проверили на рак лёгких

02 апреля 2026, 10:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Пилотный проект по ранней диагностике рака лёгких запустили в Московской области в марте этого года. К настоящему времени проверку прошли 175 человек. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В рамках пилота мужчинам и женщинам старше 45 лет и со стажем курения не менее десяти лет вместо флюорографии делают компьютерную томографию лёгких.





«Проект, направленный на раннюю диагностику рака лёгких у курильщиков, запустили в четырёх больницах: Солнечногорской, Клинской, Истринской и Красногорской. С начала марта онкоскрининг лёгких прошли 175 человек, в результате подозрительные узлы выявили у двух пациентов. Их направили на консультацию к торакальному хирургу», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.