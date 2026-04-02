В Ленинском округе сдали в эксплуатацию новый детсад на 300 мест

02 апреля 2026, 10:30

Детский сад, рассчитанный на 300 воспитанников, построили в составе жилого комплекса «1-й Донской» на территории деревни Сапроново Ленинского округа. Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Здание трёхэтажное, его общая площадь составляет около четырёх с половиной тысяч квадратных метров.





«В детсаду есть помещения для групп со своими игровыми, спальнями, санузлами и раздевалками, музыкальный и физкультурный залы, кружковые, пищеблок и медпункт. На прилегающей территории установили игровые площадки и амфитеатр, где будут проводить групповые занятия и утренники», — говорится в сообщении.