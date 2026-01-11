В Подольске снег расчищают около 300 человек и порядка 100 единиц техники

11 января 2026, 18:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Дворы и дороги Подольска чистят от снега в круглосуточном режиме. Уборкой региональных и муниципальных магистралей, общественных пространств заняты около 300 человек, задействовано порядка 100 единиц спецтехники, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Основная нагрузка лежит на работниках Подольского комбината благоустройства. За ночь они дополнительно вывезли 500 кубометров снега.

«Управляющие организации задействовали свыше 500 дворников. Работы провели более чем на 350 придомовых территориях, очищено свыше 4500 входных групп», – рассказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.