Стало известно сколько снега может выпасть еще в Москве

12 января 2026, 08:58

В Москве в ближайшие дни может выпасть еще до 16 сантиметров снега

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве продолжается сильный снегопад. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни город может получить еще до 16 сантиметров снега. Службы города работают круглосуточно, чтобы справиться с последствиями непогоды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.





Осадки не прекращались всю ночь. Рано утром провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров. После этого специалисты начали противогололедную обработку. На улицах активно трудится тяжелая техника, включая погрузчики.



Автомобилистов призывают быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения. Снегопад создает трудные условия для передвижения, поэтому важно проявлять осторожность.





«В течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков», — подчеркнули в пресс-службе комплекса.