С улиц Подмосковья за неделю на штрафстоянки увезли более 4,3 тыс. машин

02 декабря 2025, 11:02

Видео: пресс-служба МТДИ МО

4381 автомобиль, припаркованный с нарушением правил остановки и стоянки, эвакуировали с улиц Московской области на минувшей неделе. Это на 156 машин больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В ведомстве также рассказали, из каких округов на штрафстоянки отправилось больше всего автомобилей-нарушителей.





«Первое место недельного антирейтинга занимает округ Красногорск: там эвакуировали 519 машин. На втором месте Ленинский округ — 417 машин, на третьем — округ Химки (407), на четвёртом — Мытищи (341). А замыкает топ-5 антирейтинга округ Балашиха, где эвакуировали 305 неправильно припаркованных автомобилей», — говорится в сообщении.