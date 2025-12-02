Делегация Татарстана изучила опыт трансформации учреждений культуры Подмосковья
28 ноября Московскую область с официальным визитом посетила делегация Республики Татарстан. В ее состав вошли более 120 человек — руководители органов управления культуры, директора домов культуры и библиотек, а еще — представители ГБУ «Таткультресурсцентр». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Цель визита — знакомство с тем, как в Подмосковье выстраивают современную модель работы учреждений культуры и внедряют цифровые технологии.
Гости из Татарстана побывали сразу на нескольких знаковых площадках региона:
- в центре культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи;
- во дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове;
- в культурно-досуговом центре «Дубровицы» в Подольске;
- в Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве.
Одной из ключевых тем встречи стал проект «Умный ДК». Сейчас в Подмосковье его реализуют сразу в 50 домах культуры. Учреждения получают единый фирменный стиль, современные сервисы бронирования, камеры с искусственным интеллектом для безопасности и анализа загрузки залов. Главная задача — сделать ДК открытыми, удобными и доступными для людей всех возрастов.
«Умный ДК» — это принципиально иной подход к организации пространства наших домов культуры. Нам важно, чтобы они не простаивали, и каждый, кто имеет желание заниматься, репетировать, мог делать это в удобное для себя время», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.В Подмосковье уже работает цифровой сервис «Открытый ДК». Любой житель может онлайн забронировать зал, студию, сцену или мастерскую, выбрать оборудование — от света и звука до музыкальных инструментов.
Сейчас пользователям доступны более 1 500 временных слотов в 250 помещениях по всему региону.
В Мытищах гостям рассказали об опыте ДК «Яуза» и ЦК «Подмосковья» по продвижению в соцсетях, работе с дизайн-кодом пространств и развитием бренда учреждений.
В Дмитрове первый замминистра культуры и туризма региона Олег Дядьков представил проекты цифровой трансформации, внедрения искусственного интеллекта и оптимизации рабочих процессов.
В Королеве руководитель Московской губернской универсальной библиотеки Елена Замышляйченко поделилась опытом перезагрузки муниципальных библиотек и работой цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья».
Завершили визит в Подольске, где делегация осмотрела культурно-просветительский центр «Дубровицы». Для гостей провели экскурсию и организовали концерт органной музыки.