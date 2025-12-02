Делегация Татарстана изучила опыт трансформации учреждений культуры Подмосковья

02 декабря 2025, 10:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

28 ноября Московскую область с официальным визитом посетила делегация Республики Татарстан. В ее состав вошли более 120 человек — руководители органов управления культуры, директора домов культуры и библиотек, а еще — представители ГБУ «Таткультресурсцентр». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.





Цель визита — знакомство с тем, как в Подмосковье выстраивают современную модель работы учреждений культуры и внедряют цифровые технологии.



Гости из Татарстана побывали сразу на нескольких знаковых площадках региона:

в центре культуры и досуга «Марфино» в городском округе Мытищи;

во дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове;

в культурно-досуговом центре «Дубровицы» в Подольске;

в Московской губернской универсальной библиотеке в Королеве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области



«Умный ДК» — это принципиально иной подход к организации пространства наших домов культуры. Нам важно, чтобы они не простаивали, и каждый, кто имеет желание заниматься, репетировать, мог делать это в удобное для себя время», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области





Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

