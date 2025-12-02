В Подмосковье в ноябре УО и ТСЖ оштрафовали на 3,8 млн рублей
В Подмосковье управляющие организации и товарищества собственников жилья в ноябре оштрафовали более чем на 3,8 млн рублей за нарушения в сфере жилищного надзора. В конце ноября в регионе прошло плановое рассмотрение административных дел, сообщили в Минчистоты Московской области.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели 35 дел в 17 муниципалитетах. Среди них — Балашиха, Воскресенск, Домодедово, Жуковский, Коломна, Люберцы, Подольск, Раменский, Серпухов, Чехов, Шатура, Электросталь и другие.
По итогам заседаний решения вынесли по 32 делам. Общая сумма штрафов превысила 3,8 млн рублей. Еще в девяти случаях инспекторы вынесли предупреждения.
Чаще всего проверяющие выявляли нарушения в содержании общего имущества многоквартирных домов, несоответствие параметров горячего водоснабжения, отсутствие общедомовых приборов учета, а еще — ошибки в расчетах оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
В ведомстве отмечают, что такие проверки позволяют действительно оперативно реагировать на жалобы жителей и решать все возникающие вопросы.
Читайте также: