В Подмосковье в ноябре УО и ТСЖ оштрафовали на 3,8 млн рублей

02 декабря 2025, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье управляющие организации и товарищества собственников жилья в ноябре оштрафовали более чем на 3,8 млн рублей за нарушения в сфере жилищного надзора. В конце ноября в регионе прошло плановое рассмотрение административных дел, сообщили в Минчистоты Московской области.