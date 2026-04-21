Самбисты из Люберец завоевали семь медалей на всероссийском турнире

21 апреля 2026, 10:35

Три золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Люберец на ХІI всероссийских соревнованиях по самбо памяти заслуженного тренера России Г.Ф. Шахова среди юношей 12-14 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Муниципалитет на турнире представляли члены окружной Федерации самбо и воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Союз».





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Виктор Тулукин, Магомед Идрисов и Артём Вардапетян. Серебряные награды получили Амир Хидиров и Никита Фёдоров, а бронзовые — Никита Бугаков и Глеб Плашкин», — говорится в сообщении.