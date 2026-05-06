Подмосковье вошло в топ-3 регионов по привлечению льготного финансирования

Малый и средний бизнес привлёк в первом квартале текущего года более 171,5 млрд рублей с господдержкой в рамках Национальной гарантийной системы. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, об этом сообщил зампред правительства Александр Новак.





По данным Корпорации МСП, в числе регионов-лидеров по объёму привлечённого в рамках НГС финансирования – Москва (44,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (14 млрд) и Московская область (7,1 млрд рублей). Далее следуют Свердловская область и Новосибирская области.

«Господдержка малого и среднего бизнеса сегодня направлена на качественное развитие сегмента и его трансформацию, прежде всего, через развитие предприятий в отраслях, формирующих экономику предложения. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» по итогам первого квартала общий объем поддержки МСП малого и среднего бизнеса с использованием инструментов участников Национальной гарантийной системы превысил 171 млрд рублей», – отметил Новак.