Семейный фестиваль в Павловском Посаде посетили более 6000 человек
Свыше шести тысяч гостей собрал фестиваль «7яФест», состоявшийся в городском парке Павловского Посада в субботу, 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие открыл временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов.
«Благодарю Центр развития и поддержки семьи «Росток», волонтёров, партнёров и всех, кто вложил душу и силы в организацию фестиваля. И отдельная благодарность — семьям Павлово-Посадского округа. Именно вы создаёте основу нашего общества, воспитываете новое поколение, сохраняете наши традиции и делаете округ дружнее, добрее и сильнее», — сказал Балашов.В программу фестиваля вошли игры, различные мастер-классы и другие развлечения, а также концерт.