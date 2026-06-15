Капремонт детсада при школе №18 в Серпухове завершат до конца лета
Здание дошкольного отделения школы №18, расположенное в серпуховском микрорайоне Ивановские Дворики, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта общей площадью более 3 600 квадратных метров составляет 83%.
«Закончены демонтажные работы и ремонт кровли. Близится к завершению обновление фасада. Продолжается монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и электроснабжения, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.В отремонтированный детский сад поставят новое оборудование и мебель.
Работы ведутся в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры.