Достижения.рф

Капремонт детсада при школе №18 в Серпухове завершат до конца лета

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения школы №18, расположенное в серпуховском микрорайоне Ивановские Дворики, капитально ремонтируют. Завершить работы должны до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



В настоящее время готовность объекта общей площадью более 3 600 квадратных метров составляет 83%.

«Закончены демонтажные работы и ремонт кровли. Близится к завершению обновление фасада. Продолжается монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и электроснабжения, отделка помещений и благоустройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.
В отремонтированный детский сад поставят новое оборудование и мебель.

Работы ведутся в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0