Подмосковные регбистки завоевали Кубок России
Женская команда «ВВА-Подмосковье» одержала победу на Кубке России по регби-7. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования, собравшие сильнейших спортсменок страны, походили на новом стадионе в посёлке Монино округа Щёлково.
«Команда «ВВА-Подмосковье» прошла весь турнир без проигрышей, а в финале победила спортсменок столичного клуба ЦСКА со счётом 17:0», — говорится в сообщении.Вторая команда Московской области «ВВА-Подмосковье-2» вышла на четвёртое место.
Всего в турнире приняли участие шесть команд: две подмосковные, три столичные и одна из Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что в Серебряных Прудах турнир по пляжному волейболу, приуроченный ко Дню России и памяти Абдуллы Омарова, собрал 16 команд.