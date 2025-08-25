Серпуховский музей принял участников Всероссийской акции «Ночь кино»
Серпуховский историко-художественный музей принял ценителей искусства на Всероссийской акции «Ночь кино». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Гостей ждала интересная программа, которая началась с игры в «Морской бой», связанной с масштабной межмузейной выставкой «Море великих. От Айвазовского до Кандинского». Далее стартовал уникальный перформанс – синтез искусства, науки и обоняния, который позволил каждому по-новому, на уровне ароматов и ассоциаций, прочувствовать силу живописных полотен» – рассказали в администрации.Кульминацией программы стал открытый показ фильмов на больших экранах во дворе музея и на территории Каретного сарая.
Акция была приурочена ко Дню российского кино, который отмечается в стране 27 августа. Всего акция «Ночь кино» прошла на более чем 10 площадках городского округа.