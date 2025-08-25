Серпухов принял несколько тысяч участников велогонки Gran Fondo Russia

25 августа 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Велогонка Gran Fondo Russia 2025 прошла на территории Большого Грызлова в Серпухове. На мероприятие собрались несколько тысяч профессиональных спортсменов и любителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Соревнования стали значительным событием в сфере спортивного туризма, привлекло внимание к возможностям муниципалитета в развитии этой сферы. Участники гонки смогли не только продемонстрировать свои навыки, но и насладиться живописной природой региона», – рассказали в пресс-службе.