Серпухов принял несколько тысяч участников велогонки Gran Fondo Russia
Велогонка Gran Fondo Russia 2025 прошла на территории Большого Грызлова в Серпухове. На мероприятие собрались несколько тысяч профессиональных спортсменов и любителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Соревнования стали значительным событием в сфере спортивного туризма, привлекло внимание к возможностям муниципалитета в развитии этой сферы. Участники гонки смогли не только продемонстрировать свои навыки, но и насладиться живописной природой региона», – рассказали в пресс-службе.Gran Fondo – самая популярная в России серия шоссейных велозаездов, объединяющая профессионалов и любителей велоспорта. Старты проводят с 2016 года. Маршруты пролегают по живописным трассам и сочетают характеристики скоростной велогонки и большой велопрогулки. С 2023 года Gran Fondo стало частью проекта «Суперлига Подмосковья».
Заключительный старт сезона в регионе состоится в Рузе 21 сентября.