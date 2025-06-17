Шатурская выпускница набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

17 июня 2025, 21:06

Фото: пресс-служба администрации м. о Шатура

Выпускница лицея города Рошаль Ксения Силова набрала максимально возможные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа Шатура.





Как призналась девушка, такой результат стал для нее неожиданным, так как на пробных экзаменах она недобирала баллы, делая досадные ошибки.

«Мне безумно нравится русский язык, нравится изучать слова и то, как они строятся в предложения. Обожаю изучать стили речи разных авторов. Сама делаю много речевых ошибок, но на бумаге справиться с этим проще», – поделилась Ксения.

Фото: пресс-служба администрации м. о Шатура



«Она научила меня не бояться, верить в себя, не думать об ошибках, а просто получать удовольствие от того, что изучаешь. Именно Галина Анатольевна побудила меня не просто готовиться к экзамену, а заинтересовала. И мне захотелось разобраться в тонкостях русского языка», – сказала школьница.