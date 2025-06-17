На городском пляже в Шатуре установили новую фотозону

17 июня 2025, 14:16

Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фотозону в виде качелей в воде установили на берегу озера Святое в Шатуре, а в прошлые выходные на конструкции разместили название города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Необычные качели сразу стали точкой притяжения. А теперь для того, чтобы узнать, где они находятся, можно не ставить геометку на фотографии — слово «Шатура» отлично читается даже издалека.





«Чтобы сделать фотографии, как на морском курорте, необязательно ехать далеко. Пляж в Шатуре — это отличное место для фотосессии этим летом», — отметили в окружной администрации.