На городском пляже в Шатуре установили новую фотозону
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Фотозону в виде качелей в воде установили на берегу озера Святое в Шатуре, а в прошлые выходные на конструкции разместили название города. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Необычные качели сразу стали точкой притяжения. А теперь для того, чтобы узнать, где они находятся, можно не ставить геометку на фотографии — слово «Шатура» отлично читается даже издалека.
«Чтобы сделать фотографии, как на морском курорте, необязательно ехать далеко. Пляж в Шатуре — это отличное место для фотосессии этим летом», — отметили в окружной администрации.Для того, чтобы отдых на пляже был максимально комфортным, туда завезли новый песок, смонтировали детскую площадку и установили сетку для игры в волейбол. Уборка городских пляжей проводится ежедневно.