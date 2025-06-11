В Шатуре меняют асфальт на проспекте Борзова
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Дорожники ремонтируют одну из главных улиц Шатуры — проспект Борзова. Там ведётся обновление асфальта и замена бортового камня. О ходе ремонта рассказали в администрации муниципального округа.
«В первую очередь на проспекте обновили тротуар. Сначала асфальт заменили на одной стороне тротуара, потом — на другой. Сейчас ведётся ремонт проезжей части. Новое покрытие уже уложили на одну из полос по нечётной стороне проспекта. Параллельно рабочие меняют бортовой камень», — говорится в сообщении.В настоящее время работы идут рядом с магазином «Ашан». Так как дорога четырёхполосная, полностью перекрывать её для ремонта не требуется, но водителям и пешеходам следует быть внимательными из-за временных ограничений.
Общая протяжённость обновлённой дороги составит 864 метра. Ремонт проводится в рамках региональной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».