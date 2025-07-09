Шатурские футболисты победили на областном первенстве команду Балашихи
Футбольная команда «Сварог» муниципального округа Шатура всухую победила балашихинскую академию «Челси» в матче, состоявшемся в рамках первенства Московской области. Об этом сообщает пресс-служба шатурской администрации.
«Шатурянин Денис Бочаркин открыл счёт с дальней дистанции уже на восьмой минуте первого тайма. Второй мяч в ворота противника забросил лучший бомбардир «Сварога» Кирилл Пыльцын. А во втором тайме ещё один гол забил Денис Бочаркин. Встреча завершилась со счётом 3:0», — говорится в сообщении.Этим матчем шатуряне завершили первый круг областного первенства. Сейчас команда «Сварог» находится на седьмом месте турнирной таблицы.
Следующая игра шатурской команды пройдёт с игроками клуба «Тонар-Губино». Матч состоится 16 августа в посёлке Губино.