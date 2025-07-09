Юниорка из Подмосковья взяла медаль первенства Европы по женской борьбе

09 июля 2025, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Маргарита Салназарян из Егорьевска завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по женской борьбе среди юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.







«Подмосковная спортсменка выступала в весовой категории до 65 килограммов. На турнире она победила представительницу Украины Ирину Борисюк, в четвертьфинале — норвежку Мириам Хансен, а в полуфинале — представительницу Сербии Эмилию Яковлевич. В финальной схватке Маргарита Салназарян уступила Бейзе Аккус из Турции», — говорится в сообщении.