Юниорка из Подмосковья взяла медаль первенства Европы по женской борьбе
Маргарита Салназарян из Егорьевска завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по женской борьбе среди юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Подмосковная спортсменка выступала в весовой категории до 65 килограммов. На турнире она победила представительницу Украины Ирину Борисюк, в четвертьфинале — норвежку Мириам Хансен, а в полуфинале — представительницу Сербии Эмилию Яковлевич. В финальной схватке Маргарита Салназарян уступила Бейзе Аккус из Турции», — говорится в сообщении.Первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года проходило с 30 июня по 6 июля в городе Каорле в Италии. Ранее сообщалось, что победу на этом турнире одержали два борца из Московской области: Мингиян Горяев и Иван Соломин.