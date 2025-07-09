Полиция задержала футбольного арбитра из-за решающего пенальти в матче «Торпедо»
Футбольного арбитра Богдана Головко задержали 8 июля по подозрению в умышленном влиянии на результат решающего матча Первой лиги между московским «Торпедо» и «Камазом» из Набережных Челнов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент относится к игре 24 мая (34-й тур), где Головко не назначил два спорных пенальти в ворота «Торпедо». Экспертно-судейская комиссия РФС подтвердила судейскую ошибку в одном из эпизодов.
Именно эта ничья обеспечила «Торпедо» выход в РПЛ, однако результаты матча теперь могут быть пересмотрены.
Головко обвиняют по статье 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Ему грозит до 7 лет лишения свободы. РФС заявил о сотрудничестве со следствием в рамках борьбы с коррупцией в судействе.
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