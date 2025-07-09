Полиция задержала футбольного арбитра из-за решающего пенальти в матче «Торпедо»

09 июля 2025, 01:24

РБК: Арбитра Головко задержали за подозрение во влиянии на исход матча «Торпедо»

Фото: iStock/kinemero

Футбольного арбитра Богдана Головко задержали 8 июля по подозрению в умышленном влиянии на результат решающего матча Первой лиги между московским «Торпедо» и «Камазом» из Набережных Челнов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.