Шатурские школьницы завоевали награды областного художественного конкурса

Степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 27 февраля, оценивается на пять баллов по десятибалльной шкале, основные заторы наблюдаются при проезде по направлению к Москве на одной федеральной трассе и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.