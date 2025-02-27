Шатурские школьницы завоевали награды областного художественного конкурса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Воспитанницы шатурской Детской школы искусств им. Н.Н. Калинина Надежда Королёва и Дарья Ионова вошли в число победителей и призёров областной выставки-конкурса «Моё родное Подмосковье. По святым местам», которая проводилась в Химках, сообщает пресс-служба администрации округа Шатура.
«Надежда Королёва получила гран-при за рисунок «К Рождественской вечерней службе». А Дарья Ионова стала лауреатом третьей степени за представленную на конкурс работу в рождественской тематике», — говорится в сообщении.Наставником Надежды Королёвой является педагог шатурской школы искусств Татьяна Ефимова, а Дарьи Ионовой — Елена Мастерова.
Всего в экспозицию выставки-конкурса «Мое родное Подмосковье. По святым местам» вошло свыше ста работ юных художников из 20 подмосковных городов.
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