В Шатуре снесли аварийный 98-летний многоквартирный дом

Деревянный дом на восемь квартир, построенный в 1927 году и находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Долгуша муниципального округа Шатура, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь двухэтажного многоквартирного дома №9 в Долгуше составляла около 220 квадратных метров. Со временем здание обветшало и в связи с моральным и физическим износом его признали аварийным. Жильцов из восьми квартир расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию. В январе текущего года дом снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Сейчас земля, на которой стоял дом, полностью освобождена от постройки и очищена от строительного мусора. Решение о том, как использовать этот участок, администрация округа пока не приняла.
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