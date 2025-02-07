В Шатуре до конца года построят пять и модернизируют шесть котельных

Фото: пресс-служба правительства МО
Пять котельных планируют построить и ещё шесть — модернизировать в городском округе Шатура в текущем году, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава Шатуры Николай Прилуцкий, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Котельные будут построены в шатурском микрорайоне Керва, а также в посёлках Шатурторф, Мишеронский, Радовицкий и Бакшеево. А модернизация завершится на объектах на Лесной улице и улице Коммунаров в Рошале, в селе Середниково, в Черустях, селе Дмитровский Погост и посёлке Осаново-Дубовое. Кроме того, в округе капитально отремонтируют семь километров теплосетей.
Он также сообщил, что в прошлом году в округе из аварийного жилья расселили 850 человек. В этом году планы более масштабные — расселить ещё 1122 человек.
Кроме того, он рассказал, что в сентябре текущего года завершатся работы по реконструкции проспекта Ильича в Шатуре.
Читайте также:
Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года
На новых предприятиях Шатуры создадут около 2,8 тыс. рабочих мест
Команда «Динамо Шатура» победила в первом матче чемпионата России по футзалу
«Всего у нас 38 котельных. За десять лет модернизировали 25 из них. В этом году уже приступили к строительно-монтажным работам еще на трёх теплоисточниках, по двум идут проектные работы. Все пять должны завершить к отопительному периоду 2025-2026 гг. По воде у нас тоже большая программа. Сейчас капитально ремонтируем 20 км сетей холодного водоснабжения. До 2028 года сделаем 125 км», — сказал Николай Прилуцкий.
Он также сообщил, что в прошлом году в округе из аварийного жилья расселили 850 человек. В этом году планы более масштабные — расселить ещё 1122 человек.
Кроме того, он рассказал, что в сентябре текущего года завершатся работы по реконструкции проспекта Ильича в Шатуре.
Читайте также:
Капремонт ДК им. Нариманова в Шатуре завершат до конца года
На новых предприятиях Шатуры создадут около 2,8 тыс. рабочих мест
Команда «Динамо Шатура» победила в первом матче чемпионата России по футзалу
Лев Каштанов