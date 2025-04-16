Шатурянам рассказали, как включить многоквартирный дом в программу капремонта

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Глава Шатуры Николай Прилуцкий провёл личный приём граждан, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа. Большинство вопросов касалось расселения из аварийного жилья и капремонта жилых домов.
Как разъяснил Прилуцкий, для включения здания в краткосрочный план региональной программы капремонта многоквартирных домов на 2026-2028 годы жильцы должны провести общее собрание собственников. На нём нужно определить виды работ, которые, по их мнению, необходимы в первую очередь. Эти решения направляются в управляющую компанию.
Прилуцкий также сообщил, что некоторых жителей аварийных домов в этом году расселят в новостройку, возведение которой завершается в Шатуре. В администрации напомнили, что по программе расселения аварийного фонда в городе начинается строительство ещё двух домов.
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«При достаточном объёме финансовых средств на счёте дома в Фонде капитального ремонта работы могут быть включены в краткосрочную программу», – сказал глава муниципалитета.Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Прилуцкий также сообщил, что некоторых жителей аварийных домов в этом году расселят в новостройку, возведение которой завершается в Шатуре. В администрации напомнили, что по программе расселения аварийного фонда в городе начинается строительство ещё двух домов.
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Лора Луганская