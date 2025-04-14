В Шатурском энергетическом техникуме провели Всероссийский классный час

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Всероссийский классный час по профориентации для девятиклассников «Ты в хорошей компании!» провели в Шатурском энергетическом техникуме (ШЭТ), участие в мероприятии принял первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров — выпускник этого учебного заведения, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Сейчас ШЭТ является мощной базовой и сильной площадкой, о которой знают все, и которая звучит на всех уровнях энергетики», — сказал Расим Тактаров.О перспективах для студентов техникума рассказал школьникам и их родителям директор ШЭТ Виталий Давыдов.
«ШЭТ на протяжении 85 лет является флагманом профессионального образования не только Московской области, но России. Сегодня нет ни одного энергообъекта, где не встретился бы выпускник нашего энергетического техникума», — заявил Виталий Давыдов.Для ребят провели экскурсию по аудиториям, а также устроили практические мастер-классы и познакомили с предприятиями-партнёрами, которые предлагают рабочие места выпускникам ШЭТ.
Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура
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