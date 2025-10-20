Шесть команд соревновались в 1/4 Серпуховской лиги КВН, пять вышли в полуфинал
В Серпуховской лиге КВН прошла 1/4 финала с участием шести команд городского округа: «Стратеги», «Лесная братва», «Жиза», «Без денег», «Клёцки» и «Мадамы». На сцене выступали около 30–40 человек — по 5 участников в каждой команде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнование включало два конкурса: приветствие с миниатюрами и шуточные песни. По итогам игры пять команд прошли в полуфинал, который состоится через месяц.
Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, поддерживая традиции лиги и создавая комфорт для всех участников. Несмотря на пасмурную погоду, зал был полон смеха и положительных эмоций, сотни зрителей активно поддерживали команды. После полуфинала будет определен коллектив, который представит лигу в финале.
Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, поддерживая традиции лиги и создавая комфорт для всех участников. Несмотря на пасмурную погоду, зал был полон смеха и положительных эмоций, сотни зрителей активно поддерживали команды. После полуфинала будет определен коллектив, который представит лигу в финале.