Шесть команд соревновались в 1/4 Серпуховской лиги КВН, пять вышли в полуфинал

20 октября 2025, 17:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

В Серпуховской лиге КВН прошла 1/4 финала с участием шести команд городского округа: «Стратеги», «Лесная братва», «Жиза», «Без денег», «Клёцки» и «Мадамы». На сцене выступали около 30–40 человек — по 5 участников в каждой команде, сообщает пресс-служба администрации городского округа.







Соревнование включало два конкурса: приветствие с миниатюрами и шуточные песни. По итогам игры пять команд прошли в полуфинал, который состоится через месяц.



Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, поддерживая традиции лиги и создавая комфорт для всех участников. Несмотря на пасмурную погоду, зал был полон смеха и положительных эмоций, сотни зрителей активно поддерживали команды. После полуфинала будет определен коллектив, который представит лигу в финале.





