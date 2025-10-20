В Подмосковье продолжается ямочный ремонт дорог в Коломне и Луховицах

20 октября 2025, 16:43

оригинал Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В городских округах Коломна и Луховицы специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт на региональных дорогах, ​сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







Работы затронули деревни Сычёво, Щурово, Игнатьево, село Акатьево и участок между Колодкино и Борисовским в Коломне, а также посёлок Белоомут в Луховицах.



В среднем ежедневно устраняется около 50 дефектов дорожного покрытия. Ремонт ведётся во всех округах Подмосковья с использованием горячей асфальтобетонной смеси.



В ведомстве уточнили, что участки для ремонта определяются по результатам ежедневных инспекций с учётом погодных условий. Качество работ контролируется через систему СКПДИ, где фиксируются выполненные работы с фотоматериалами и заносятся в базу данных.

