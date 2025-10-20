В Подмосковье продолжается ямочный ремонт дорог в Коломне и Луховицах
В городских округах Коломна и Луховицы специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт на региональных дорогах, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы затронули деревни Сычёво, Щурово, Игнатьево, село Акатьево и участок между Колодкино и Борисовским в Коломне, а также посёлок Белоомут в Луховицах.
В среднем ежедневно устраняется около 50 дефектов дорожного покрытия. Ремонт ведётся во всех округах Подмосковья с использованием горячей асфальтобетонной смеси.
В ведомстве уточнили, что участки для ремонта определяются по результатам ежедневных инспекций с учётом погодных условий. Качество работ контролируется через систему СКПДИ, где фиксируются выполненные работы с фотоматериалами и заносятся в базу данных.
