Школьники подмосковной Ивантеевки пообщались с бойцом спецоперации
В Центральной городской библиотеке имени И. Ф. Горбунова провели встречу школьников с участником специальной военной операции Валерием Рощиным. На диалог с Героем пришли ученики 7В и 8Д классов Образовательного центра № 1 города Ивантеевки. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Эта встреча стала особенно значимой для ребят. Валерий Рощин — выпускник их школы. Он вернулся в знакомые стены, чтобы лично рассказать школьникам о своем жизненном пути, службе и настоящих ценностях.
В формате открытого диалога учащиеся задали гостю вопросы о службе, фронтовых буднях и повседневной жизни солдата. Валерий рассказал, как важно уметь принимать сложные решения, быть ответственным за свои поступки, проявлять мужество и понимать свою личную роль в судьбе страны.
Для ребят эта встреча стала живым уроком патриотизма и силы духа. Диалог объединил разные поколения одного образовательного учреждения и помог школьникам по-другому взглянуть на такие понятия, как честь, долг и любовь к Родине.
Читайте также: