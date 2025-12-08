Школьники подмосковной Ивантеевки пообщались с бойцом спецоперации

08 декабря 2025, 14:47

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский

В Центральной городской библиотеке имени И. Ф. Горбунова провели встречу школьников с участником специальной военной операции Валерием Рощиным. На диалог с Героем пришли ученики 7В и 8Д классов Образовательного центра № 1 города Ивантеевки. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.