Ветеранам СВО и их родным показали, как в Красноармейске делают бытовую химию
Гостей из окружной «Ассоциации ветеранов СВО» встретили на производстве бытовой химии «Ecocaps», где выпускаются товары, востребованные у военнослужащих.
В числе продукции — популярные комплекты «сухого душа» и новинки, которые уже в этом году составили более 5000 изготовленных помывочных комплексов.
Несмотря на компактные размеры, такой комплект способен за несколько минут нагреть 90 литров воды до 40 градусов, что позволяет комфортно помыться трем-четырем людям в походных условиях.
Также на заводе начали выпуск зубной пасты в таблетках, удобной для использования в полевых условиях, которую уже оценили бойцы в зоне спецоперации.
Экскурсию по цехам провел руководитель производства Игорь Трофимов. Подобные мероприятия регулярно проводятся и на других площадках группы компаний «Пластик Он Лайн».
Генеральный директор предприятия Дмитрий Кульков отметил значимость промышленного туризма для округа Пушкинский и выразил благодарность ассоциации ветеранов за сотрудничество. Руководитель ассоциации Леонид Соболев добавил, что такие встречи способствуют более быстрой адаптации ветеранов к мирной жизни.
Леонид сам смог за восемь месяцев научиться ходить на протезах без посторонней помощи, что стало возможным благодаря стремлению вернуться к привычному образу жизни.
