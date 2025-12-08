Достижения.рф

«Герои Подмосковья» — как Московская область помогает бойцам СВО строить карьеру

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья» — регионального продолжения федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.



Проект помогает участникам специальной военной операции найти себя в гражданской жизни и продолжить служение стране уже в органах государственной, муниципальной власти и в госкомпаниях.

Главная цель программы — подготовить высококвалифицированные управленческие кадры из числа бойцов СВО.

Здесь участники:

  • проходят обучение;
  • получают новые знания в сфере управления, экономики, права;
  • осваивают современные управленческие инструменты;
  • учатся работать с людьми.
​Фото: Медиасток.РФ
Программа помогает не просто получить новую профессию, а выстроить дальнейшую карьеру и быть полезными региону и стране в повседневной жизни.

Опыт службы в зоне СВО для многих участников проекта стал определяющим. Это не только военные навыки, но и серьёзная школа характера, ответственности и командной работы. Один из финалистов программы, сержант, старший разведчик-снайпер, ветеран СВО Александр Шелковой рассказал, чему его научила служба.

«Когда возвращаешься с боевого задания в полном составе, без потерь, — это главное. Этот опыт формирует способность принимать решения и нести за них ответственность. Именно поэтому президент назвал таких людей новой элитой — теми, кто не боится действовать», — отмечает военнослужащий.
Фото: Медиасток.РФ
Программа «Герои Подмосковья» даёт участникам возможность пройти обучение и стажировки с наставниками — опытными управленцами. После окончания они смогут работать в органах власти, на территориях муниципалитетов, в государственных учреждениях и компаниях региона и страны.

Как принять участие?
Необходимо подать заявку, ознакомиться с условиями отбора, этапами обучения и требованиями к участникам. Всё это можно сделать на официальном сайте программы «Герои Подмосковья».
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0