«Герои Подмосковья» — как Московская область помогает бойцам СВО строить карьеру

08 декабря 2025, 11:22

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья» — регионального продолжения федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.





Проект помогает участникам специальной военной операции найти себя в гражданской жизни и продолжить служение стране уже в органах государственной, муниципальной власти и в госкомпаниях.



Главная цель программы — подготовить высококвалифицированные управленческие кадры из числа бойцов СВО.



Здесь участники:

проходят обучение;

получают новые знания в сфере управления, экономики, права;

осваивают современные управленческие инструменты;

учатся работать с людьми.

​Фото: Медиасток.РФ



«Когда возвращаешься с боевого задания в полном составе, без потерь, — это главное. Этот опыт формирует способность принимать решения и нести за них ответственность. Именно поэтому президент назвал таких людей новой элитой — теми, кто не боится действовать», — отмечает военнослужащий.