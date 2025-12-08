«Герои Подмосковья» — как Московская область помогает бойцам СВО строить карьеру
В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья» — регионального продолжения федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.
Проект помогает участникам специальной военной операции найти себя в гражданской жизни и продолжить служение стране уже в органах государственной, муниципальной власти и в госкомпаниях.
Главная цель программы — подготовить высококвалифицированные управленческие кадры из числа бойцов СВО.
Здесь участники:
- проходят обучение;
- получают новые знания в сфере управления, экономики, права;
- осваивают современные управленческие инструменты;
- учатся работать с людьми.
Опыт службы в зоне СВО для многих участников проекта стал определяющим. Это не только военные навыки, но и серьёзная школа характера, ответственности и командной работы. Один из финалистов программы, сержант, старший разведчик-снайпер, ветеран СВО Александр Шелковой рассказал, чему его научила служба.
«Когда возвращаешься с боевого задания в полном составе, без потерь, — это главное. Этот опыт формирует способность принимать решения и нести за них ответственность. Именно поэтому президент назвал таких людей новой элитой — теми, кто не боится действовать», — отмечает военнослужащий.Программа «Герои Подмосковья» даёт участникам возможность пройти обучение и стажировки с наставниками — опытными управленцами. После окончания они смогут работать в органах власти, на территориях муниципалитетов, в государственных учреждениях и компаниях региона и страны.
Как принять участие?
Необходимо подать заявку, ознакомиться с условиями отбора, этапами обучения и требованиями к участникам. Всё это можно сделать на официальном сайте программы «Герои Подмосковья».