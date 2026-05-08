Участие в международном пони-форуме примут 60 всадников из Подмосковья

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Международные соревнования по пони-спорту «Пони-форум 2026» будут проходить в столичном конноспортивном центре «Измайлово» с 21 по 24 мая. Участниками турнира станут юные всадники из разных российских регионов, в том числе 60 представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «конкур» и «выездка».





«Основной миссией форума является популяризация пони-спорта среди подрастающего поколения, организация дружеского общения между юными всадниками из разных стран и регионов, а также поддержка и развитие детского спорта в России и за рубежом», — говорится в сообщении.