Участие в международном пони-форуме примут 60 всадников из Подмосковья
Международные соревнования по пони-спорту «Пони-форум 2026» будут проходить в столичном конноспортивном центре «Измайлово» с 21 по 24 мая. Участниками турнира станут юные всадники из разных российских регионов, в том числе 60 представителей Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Спортсмены будут соревноваться в дисциплинах «конкур» и «выездка».
«Основной миссией форума является популяризация пони-спорта среди подрастающего поколения, организация дружеского общения между юными всадниками из разных стран и регионов, а также поддержка и развитие детского спорта в России и за рубежом», — говорится в сообщении.В программу форума, помимо соревнований, войдут выступления артистов, экскурсии по конной школе «Измайлово», мастер-классы и пр.