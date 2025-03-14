Школьница из Шатуры победила на Всероссийском конкурсе «Государство – это мы»

Виталия Ивашкина (фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура)
Ученица 11 «Б» класса шатурской школы №2 Виталия Ивашкина вошла в число победителей Всероссийского открытого интеллектуально-творческого конкурса «Государство – это мы», проходившего на базе Президентской академии РАНХиГС, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Участие в конкурсе приняли свыше 4 тысяч школьников из 89 российских регионов. Ребята демонстрировали знания в сфере экономики, истории, права и политологии, а также обществознания. Конкурс проходил в несколько этапов, в финал вышли 200 человек, обучающихся в 9-11 классах.
Отмечается, что победа на конкурсе обеспечила Виталии Ивашкиной семь дополнительных баллов к ЕГЭ. Воспользоваться ими она сможет, если решит поступать в Президентскую академию РАНХиГС на программу «Государственное и муниципальное управление».
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Отмечается, что победа на конкурсе обеспечила Виталии Ивашкиной семь дополнительных баллов к ЕГЭ. Воспользоваться ими она сможет, если решит поступать в Президентскую академию РАНХиГС на программу «Государственное и муниципальное управление».
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Лев Каштанов